Ahlatcı’dan esnaf turu

Parti yöneticileriyle birlikte esnaf ziyareti yapan İl Başkanı Ahlatcı, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

'Esnafımız başımızın tacıdır' diyen Ahlatcı, esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için çok önem arz ettiğinin altını çizdi. Pandemi nedeniyle dünyanın ve ülkenin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Ahlatcı, “Bu zor ve sıkıntılı dönemin el ele vererek hep beraber üstesinden geleceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın yanında olacağız” dedi.