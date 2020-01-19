Ahlatcı Vakfı, Çorum Vefaspor sporcularını kahvaltıda ağırladı

Çorum Vefaspor Kulübü sporcuları ilk olarak sabah namazında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu ile buluştu. Sabah namazında Mehmet Zahid Kotku Camii’nde velilerin de katıldığı etkinlikte Değerler Eğitimi Dersi’nin aylık sınavında birinci olan Mücahit Mert’e ödülü Belediye Başkanı Aşgın tarafından verildi.

Namaz sonrasında ise Vefaspor Kulübü sporcuları, aynı caminin altında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Merkezi’nde Ahlatcı Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen kahvaltı etkinliğinde buluştu. Ahlatcı Vakfı’nın katkılarıyla yapılan programda Dernekler Müdürü Mustafa Bayrak, İl Proje Etüt Müdürü Seyfettin Zengin de yer aldı. Program İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yaptığı konuşma ve duaya müteakip sohbetle son buldu.

Çorum Vefa Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ferhat Arıcı, etkinliğe katılan Başkan Aşgın, daire müdürleri ve katkısı için Ahlatcı Vakfı’na teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)