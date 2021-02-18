Ahlatcı, Savunma Sanayii Ar-Ge projesine imza attı

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Milli Savunma Bakanlığı ve projelerde yer alan firmaların temsilcilerinin yer aldığı sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bugüne kadar tamamlanmış ve devam eden toplam 104 Ar-Ge projesinde 3,5 milyar liralık harcama yapıldığını belirterek, bu projeleri üniversiteler, firmalar, araştırma kurumları ve enstitülerle birlikte yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin "küresel güç vizyonu" hedeflerinin Ar-Ge ve teknolojiden geçtiğinin bilincinde olduklarına işaret eden Demir, "2002 yılında sadece 49 milyon dolar olan savunma sanayisi Ar-Ge harcamaları 2019 yılında 34 kat artışla yaklaşık 1,7 milyar dolara çıktı. Bu rakam toplam sektör cirosunun yaklaşık yüzde 15'ine tekabül etmektedir.” dedi.

İmzalanan 6 proje arasında yer alan GRAKOR Projesi ile, grafen katkılanmış nanokompozitler, fiber kumaşlarla birleştirilerek grafenle güçlendirilmiş fiber takviyeli, personel korumaya yönelik polimer kompozit zırh malzemesi geliştirilmesinin sağlanacağı, bu projenin Ahlatcı Holding bünyesindeki, Covid-19 aşısını da bulan NANOGRAFİ Nanoteknoloji firması tarafından yürütüleceği bildirildi. AR-GE projesi için imzayı da, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmlet Ahlatcı attı.

(Haber Merkezi)