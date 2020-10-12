“Ahlatcı ile Çorum, Türkiye ekonomisinin süper liginde”

Yolyapar, Meltem Danışman Çınar’ın koronavirüs aşısı ile ilgili sorusunu yanıtlarken de, Ahmet Ahlatcı’nın Ankara’da oluşturduğu bilim ofisinin, tıp fakültelerinin hocalarıyla birlikte “burun spreyi” şeklindeki aşıyı bulduğunu, ancak bürokratik mekanizma nedeniyle “insan üzerinde deneme” aşamasına gelen aşının, yaklaşık 2 aydır gün yüzüne çıkamadığını söyledi.

Sağlık Bakanı’nın, eski Devlet Hastanesi’nin 2021 yılında yeniden açılacağı yolundaki açıklaması ilgili olarak da, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın çabalarını öven Mehmet Yolyapar, “Devlet Hastanesi’nin yeniden açılması, hem Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yığılmayı önleyecek, hem de kentin geniş bir kesiminin sağlık hizmetine ulaşmasını kolaylaştıracaktır” ifadesini kullandı.

Belediye’nin ÇORBİS uygulamasını takdirle karşıladığını da vurgulayan Yolyapar, “Çorum gibi düz alanları fazla kentlerde bisiklet en harika ulaşım aracı. Bu proje nedeniyle Başkan Halil İbrahim Aşgın’ı kutluyorum. Keşke, Çorum’un cadde ve sokakları daha geniş olsaydı da, onbinlerce insan ulaşımını bisiklet yolundan sağlayabilseydi. En azından bundan sonra açılacak yollarda ve olabildiği kadar mevcut yollarda bisiklet yollarının düzenlenmesini temenni ediyorum.” diye konuştu.

Meltem Danışman Çınar’ın, bir caddeye, merhum Prof.Dr. Arif Ersoy’un adının verildiğini hatırlatması üzerine de Mehmet Yolyapar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Çok değerli bir insandı, Arif Ersoy hocamızı saygıyla, rahmetle anıyorum. Başkan Aşgın’ın bu duyarlılığını da bir vefa örneği olarak takdir ediyorum. Bu kente hizmet eden insanların isimlerini yaşatmak, gerçekten bu kentin geçmişine saygının bir gereğidir. Hatta, isim verme konusunda, illa insanların ölümünü de beklememek gerekir. Bu arada, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun adı, sırf 16 yıl belediye başkanlığı yaptığı için stada verilmiş değildir. O, eski futbolcunun, Beden Terbiyesi eski Bölge Başkanı’dır ve Çorumspor’un Kurucu Başkanı’dır. Gerçek bir spor adamıdır. Bence, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun adı, yeni yapılan stada da taşınmalıdır.”

Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar’ın “eğitim” konusundaki sorusunu da şöyle yanıtladı: “Uzaktan eğitimin pek çok sorunları var. Başta, öğrencilerin tablet ihtiyacı karşılanamıyor, pek çok öğrenci bu eğitime ulaşma olanağından yoksun. Asıl olan yüz yüze eğitimdir ve bunun koşullarının hazırlanması gerekir. Daha geniş açıdan bakılacak olursa, eğitim sisteminin çok köklü bir reforma ihtiyacı var. Ve kimse kusura bakmasın, bu reforma da, önce öğretmenlerin eğitilmesinden başlanması gerekiyor.”

Meltem Danışman Çınar, geçtiğimiz günlerde 12 Eylül darbesinin 40. yıldönümünün, yaşanan acılarla birlikte tekrar hatırlandığını belirterek, Yolyapar’ın değerlendirmesini almak istedi. Gazeteci Yolyapar, bu konuya ilişkin olarak da, “Bu ülkede tüm darbeler, dış güçlerin güdümünde gerçekleşmiş ve her darbe ülkenin geriye gidişine sebep olmuştur. 12 Eylül de, önceden hazırlanan kanlı provokasyonlarla, halka adeta alkışlatılmıştır. Ülkemizde artık, 27 Mayıs’lar, 12 Mart’lar, 12 Eylül’ler, 28 Şubat’lar, 15 Temmuz’lar olmasın. Demokrasiyi tüm kurumları ve kurallarıyla yerleştirelim. Adaleti, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, özgürlükleri yerli yerine oturtalım, kuvvetler ayrılığını tahakkuk ettirelim. Aksi halde, demokrasi dışında hiçbir çıkış yolumuz olamaz.”

(Haber Merkezi)