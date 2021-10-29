Ahlatcı Holding’in duyarlılığı
Güncel 29.10.2021, 19:44
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Ahlatcı Holding, tüm dini ve milli bayramlarda olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da büyük bir duyarlılık örneği gösterdi.
Holding bünyesindeki AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin ve Gazi Caddesi’ndeki Çorumgaz binasının cephesi, dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ışıklandırmalarıyla renklendirilerek Çorum’un geceleri aydınlatıldı. (Haber Merkezi)
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