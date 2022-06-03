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“Ahlatcı Holding’e fabrika için istedikleri kadar arsa veririz”

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Akkaş, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne hızlı bir şekilde yatırımların devam ettiğini belirtti.

Güncel 03.06.2022, 19:14
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“Ahlatcı Holding’e fabrika için istedikleri kadar arsa veririz”

Sungurlu TSO Başkanı Akkaş, göreve gelmeleriyle birlikte OSB’nin yatırım almaya başladığını ifade ederek, “Yıllardır bir türlü hayata geçirilemeyen, üzerinde siyasi hareketler yapan bir takım çevreler organize sanayi bölgesini harabe bir şekilde, bom boş bırakmışlardı. 2018 yılında Sungurlu esnafı, taciri, iş insanlarının oylarıyla göreve başladık. Sungurlulu iş insanlarını ziyaretler ederek teşvik hibe yatırım programlarını anlattık. OSB’ye yatırım yapmaları konusunda görüşmeler yaptık ve neticesini de alıyoruz.

“18 YENİ FABRİKA İÇİN ARSA TAHSİSİ YAPILDI”
Şu anda 3 fabrikamız açılmış, imalata devam ediyor. Diğer 5 fabrikamız temel ve hafriyat çalışmalarını yapıyorlar. 10 fabrikamızda fizibilite ve plan proje aşamasındalar. Toplam da 18 adet fabrikanın arsa tahsisleri yapılmıştır. OSB’de 1 etap sahası dolmak üzere, 18 arsa tahsisi yapıldı. Birkaç tane de müracaat var. 
2. etap sahayı açtık. Bu alana da Savunma Sanayi Mermi Fişek fabrikası için 400 dönüm arsayı tahsis ettik, temel aşamasında çevre güvenlik çitlerini çekiyorlar. İlk aşamada 400-500 kişi istihdam edecek, 2023 yılın en geç Mayıs ayında açılacak. 2. etap aynı sahada yine Kapsül fabrikası yapılacak, 270 dönüm arsa tahsisini yaptık, sahaların projelerini hazırlıyorlar. Haziran ayı ortalarında temel aşamasında olacak 300-350 kişi istihdam edilecek, 2023 yılı en geç Nisan-Mayıs ayında açılacak. 3. etap açtık 1000 (bin) dönüm arsa, burasının fizibilite ve plan projesi hazırlık aşamasında…

“AHLATCI İLE GÖRÜŞÜYORUZ”
Barut fabrikası için ben ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Fatih Görmüş, Sungurlu OSB’ye yatırım yapması konusunda iş insanı Ahmet Ahlatcı ile görüştük ve görüşmeye de devam edeceğiz. İstediği kadar saha hazır bekliyor. Limit, sınır yok. Yani yetkisi de OSB YÖNETİMİNDE…
Savunma Sanayi ile ilgili Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’yi bir heyetle ziyaret etmiştik. Sungurlu’ya fabrika talebimize destek sözü vermişti. Bu söz yerine getiriliyor. Halen 400-500 kişinin çalışacağı Mermi Fişek fabrikası, 300-350 işinin çalışacağı kapsül fabrikası yatırımları sürüyor. 

“İCRAAT YAPIYORUZ”
Biz siyaset yapmıyoruz, yalan dolan yok ‘SÜT-YOĞURT’ sözü vermiyoruz, icraat yapıyoruz. Hemşerilerimizi Sungurlu OSB’ye yatırım yapma konusunda tanıdıkları iş insanlarıyla görüşmelerini, bu insanların bizle irtibat kurmalarını sağlamalarını rica ediyorum. Çocuklarınız artık iş aramayacak, 2023 yılı Sungurlu’da ‘işsizim’ diyen olmayacak. İnanmayanlar olursa Sungurlu OSB’yi ziyaret edip, neler olup bittiğini sahada çıplak gözle görmelerini istiyorum.” dedi.
(Haber Merkezi)

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