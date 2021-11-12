Ahlatcı Holding’den yine bir duyarlılık örneği
Güncel 12.11.2021, 23:56 12.11.2021, 23:57
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Ahlatcı Holding, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda olduğu gibi, Büyük Atatürk’ü anma günü 10 Kasım’da da bir duyarlılık örneği sergiledi.
Holding bünyesindeki Çorumgaz’ın Gazi Caddesi’nde bulunan merkez binasının cephesi, Atatürk posterleri ve Türk Bayrağı ile ışıklandırılarak kentin havası değiştirildi.
(Haber Merkezi)
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