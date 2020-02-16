Ahlatcı, eski belediye başkanlarıyla buluştu

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile birlikte Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’nün de yer aldığı toplantıda, eski başkanlarla başta parti politikaları olmak üzere çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Yusuf Ahlatcı, partinin kurulduğu günden itibaren millete hizmet eden bir parti olduğunu ifade etti. Genelde olduğu gibi yerelde de AK Parti belediyeciliğinin Çorum’a yansıtılmasında çok önemli görevleri yerine getiren belediye başkanlarına teşekkür eden Yusuf Ahlatcı, başkanların aradan geçen onca zamana rağmen partilerine küsüp darılmadan bir araya gelmelerinin davalarına ne kadar sadık ve bağlı olduklarını gösterdiğini vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı; “Biz sizlerden razıyız. Çorum’umuzun değişik bölgelerinde milletimize hizmet için gece-gündüz demeden çalıştınız. Şimdi ise göreviniz sona ermesine rağmen davetimize katılarak bizleri sevindirdiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşte AK Partili olmak budur. İşte Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşlığı yapmak budur” diye konuştu.

Milletvekili Kavuncu ise eski belediye başkanlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yaşantılarında sağlık ve mutluluklar diledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ceylan ise uzun yıllardan beri AK Parti’de birlikte siyaset yaptığı ve her birinin yakından tanıdığı eski başkanlarla çok güzel hatıralarının olduğunu belirterek, “Sizlerle çalışmak çok güzeldi. Her biriniz kendi ilçenize ve beldenize hizmet edebilmek için çaba gösterdiniz, bizler de gerek il başkanlığı, gerekse milletvekilliği dönemimizde sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Ancak, AK Parti’de insanların görev süreleri biter, ama millete hizmet bitmez” diye konuştu.

Laçin eski Belediye Başkanı Erdal Altuntaş’ın işletmeciliğini yaptığı Hürkan Kafe’deki toplantıya katılan eski belediye başkanları da kendilerine vefa örneği gösteren İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve milletvekillerine teşekkür etti.

(Bülent USLU)