Ahlatcı, çocukları sevindirdi

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, Ramazan Bayramı içerisinde ailelere yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla buluşarak bayramlarını kutlamanın yanı sıra karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilendi. Onlarla sohbet eden Ahlatcı, ayrıca bayram hediyesi ve harçlığı da dağıtmayı ihmal etmedi.

Yusuf Ahlatcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Çocuk kalbinizdeki gülücükleriniz hiç eksik olmasın. Bayramlıklar giyilsin eller öpülsün. Bu bayram 200 yavrumuzun bayramlığı da bizden hediye olsun. Rabbim bu mübarek bayramda Filistinde gözyaşı döken yavrularımıza da hep gülecekleri özgürce koşup oynayacakları bayramlar nasip eylesin inşallah” görüşüne yer verdi.



(Uğur GÖRKEM)

