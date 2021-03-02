Ahlatcı: “Antalya’da hedef 386 bin abone”

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da ılıman iklim sebebiyle ilk başlarda doğal gaza temkinli yaklaşan Antalyalılar, doğal gazın tüm mekanı eşit ısıtmasının, ekonomik ve konforlu oluşunun keyfini çıkarmaya başladı. 2010 yılında 1 mahalle ve 734 abone ile başlayan doğal gaz yolculuğunda 2015’te 40 mahallede 41 bin 147 aboneye doğal gaz hizmeti götüren Enerya, yaptığı şebeke yatırımlarıyla 2021 yılının başında abone sayısını 150 bine çıkardı. Antalya’da bugün itibarıyla 96 mahalleyi doğal gaz konforu ile buluşturan şirket, 2020 yılında yaklaşık 400 bin haneye ulaştı.

Enerya'nın 150 bininci abonesine hediyesini vermek için düzenlenen törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Enerya Genel Müdürü Kasım Kahraman, Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ali Acır ve Enerya'nın Antalya, Aydın, Denizli ve Erzincan’dan Sorumlu Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukcu katıldı.

DOĞAL GAZ HEM KONFORLU, HEM VERİMLİ, HEM DE SAĞLIKLI

Akdeniz’in sıcak ve ılıman iklimine sahip olan Antalya’da kışın ısınma için birçok alternatif kullanıldığını ancak doğal gazın bu alternatifler içerisinde en temiz, konforlu ve verimli yakıt olduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek "Türkiye’nin en önemli illerinden olan güzel Antalya’mızda gelecek nesillere bırakacağımız tertemiz bir hava için doğal gaz oldukça önemli. Yılda 16 milyona yakın turistin geldiği bu güzide ilimizde temiz havayı ve dolayısıyla doğal gazı çok önemsiyoruz. Doğal gazın kullanılmaya başlanması ile birlikte il genelinde elektrik kullanımı azaldı ve bu da faturalara yansıdı. O dönemde Antalya’da elektrik faturaları üçte bire düştü. Önümüzdeki günlerde, Antalya’mızda daha çok mahalleye Enerya ile birlikte doğal gazı taşımak istiyoruz. Ayrıca 150 bininci abone Ali Koç’a hayırlı olmasını diliyorum, bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

“ANTALYA’DA 400 BİN HANEYE DOĞAL GAZ ULAŞTIRDIK”

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ise Antalya’da, 1.970 km’ye ulaşan doğal gaz hattı ile bugün itibarıyla toplam 96 mahalleye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Ahlatcı sözlerine şöyle devam etti:

"Enerya olarak, yıllık 4 milyar metreküp gaz hacmimiz ve 15 bin kilometreye varan şebekemizle Türkiye’de doğal gazı yaygınlaştırma çalışmalarının en önemli aktörlerinden biriyiz. Son üç yılda şebekemizi yüzde 36 büyüttük. 2020 yılında pandemiye rağmen çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmeye gayret ettik ve Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik ve Döşemealtı’nda yeni yatırımlarımızla Antalya halkını doğal gaz konforuyla buluşturmaya devam ettik. 2021 Ocak itibarıyla Antalya’da 1.970 km doğalgaz hattımız mevcut. 96 mahallede yaklaşık 400 bin haneyi doğalgaz konforuna kavuşturduk. Tüm bu çalışmalarımız doğrultusunda Antalya’da doğal gaz konforunu tercih edenlerin sayısının artmasından ve 150 bininci aboneye ulaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

“100 MİLYON YATIRIMLA 386 BİN ABONEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”

Antalya’da 10 yılda sadece şebeke yatırımları yapmadıklarını, Antalyalılara doğal gazı tanıtmak, fayda ve avantajlarını anlatmak için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyleyen Ahlatcı, “Pandemi döneminde de bir kez daha gördük ki, yaşadığımız mekanların hava kalitesi sağlığımız üzerinde çok büyük bir etkiye sahip. 2017 yılında 50 bin kullanıcı ile 2020 yılı sonu 120 bininci kullanıcıya ulaşan müşteri artışı ile Antalya’da havadaki zararlı partikül sayısı 10PM düşmüştür. Bu ve bunun gibi pek çok avantajı nedeniyle doğal gaza geçmeyen Antalyalı kalmasın istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Antalya’mıza 100 milyon TL yatırım yaparak 250 km yeni hat ile 225 mahalleye ve 386 bin aboneye ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

ANTALYALILARA ÖZEL KAMPANYA”

Antalyalıların doğal gaz konforuna daha hızlı ulaşması için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Ahlatcı, Antalyalılara güzel bir haber verdi. “Kurumsal boyutta çözüm ortağımız olan Vakıfbank ile doğal gaz dağıtım şirketlerimiz üzerinde yeni abonelere yönelik bireysel kredi kampanyası düzenlenmesi hususunda işbirliği yapıyoruz. Buna göre Vakıfbank yeni abonelere 36 ay vadede 15.000 TL’ ye kadar aylık 1,45 faiz oranında kredi kullandıracak.” dedi.

DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜM MALİYETİ 3.5 YILDA ÇIKARILIYOR

Ayrıca Ahlatcı, Antalyalıların doğal gaz kullanımı ile diğer alternatif ısınma yöntemlerine kıyasla ev ekonomisine yılda 2.500 TL’den fazla katkı sağlayabileceğinin altını çizdi. Doğal gaz dönüşümünü yapan Antalyalıların 3,5 yılda dönüşüm maliyetini de çıkaracağını belirten Ahlatcı, “Doğal gazın bir diğer avantajı ise yaşam alanlarında ısı farklılığının getirdiği hastalıklara yakalanmamak. Alternatif ısınma araçları yalnızca yakınınızdaki havayı ısıtır, dolayısı ile kapattığınız an oda soğur. Doğal gaz ise gündüz çıkarken kapasanız da akşama kadar evi belirli bir ısıda tutar. Ayrıca doğal gaz her anlamda temiz bir enerjidir. Hava, ortam ve çevre kirliliğine yol açmaz." dedi.

Enerya'nın Antalya’daki 150 bininci abonesi Ali Koç, hediye olarak elektrikli scooter’ın da sahibi oldu. Ali Koç’a hediyesini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdi.

(Haber Merkezi)