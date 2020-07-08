AHL ve kuaförlerde saat kısıtlaması kalktı

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında bir toplantı yapan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi 2020/62 nolu aldığı kararla, marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezleri çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına karar verdi.

İçişleri Bakanlığı’nın 30 Haziran 2020 tarih ve 10497 sayılı genelgesini ele alan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin etme, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda alarak uygulamaya geçirilen bazı tedbirlerin kontrollü sosyal hayat döneminde normale dönmesi kararları uyarınca marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezleri çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaları görüştü.

Bu kapsamda bu tür işyerlerinde saat kısıtlamalarının kaldırılması, belirtilen işletmelerin genel mevzuat ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine karar verildiği vurgulandı.

(Haber Merkezi)