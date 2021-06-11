AHL Park’a yeni bir mağaza daha katıldı

Ziyaretçilerine kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşatmayı amaçlayan AHL PARK, müşteri portföyüne bir yenisini daha ekledi. Mad Parfümeri, yeni mağazasıyla ziyaretçilerine kapısını açtı. Mad Parfümeri, 1. katta misafirlerini ağırlıyor.

Benzersiz koku seçenekleri, kaliteli ve geniş ürün yelpazesi ile Mad Parfümeri, Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu standartlara uygun olarak uzman kimyagerler kontrolünde üretimlerini gerçekleştiriyor.

(Haber Merkezi)

