AHL Park, Çanakkale ruhunu Çorumlularla buluşturdu

AHL Park AVM’in ev sahipliği yaptığı gezici müze 29 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı'nda verilen mücadele ile kahramanlıkların, gelecek nesillere öğretilmesi ve uzaklık nedeniyle ziyaret edemeyen kişilere ulaştırmak amacıyla düzenlenen bu müzede; savaştan kalma harp malzemeleri, kişisel ve askeri objeler, resim ve malzemeler sergileniyor.

200 adet eserin yer aldığı müze, AHL Park AVM’ye gelen müşteriler tarafından ücretsiz ziyaret edilebilecek.