AHL Park AVM çocukları bekliyor

Çocuklar Kasım ayında da AHL Park Avm’de güzel vakit geçirme imkanı yakalayacak. AHL Park AVM misafirlerine sadece alışveriş değil eğlenme fırsatı da sunmaya devam ediyor.

AHL Park AVM’ye haftasonu aileleriyle birlikte gelecek olan çocuklar cumartesi ve pazar günü yapılacak olan etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçirebilecek.

Her gün binlerce misafirine kapı açan ve alışverişten eğlenceye tüm ziyaretçilerin keyifle vakit geçirdiği AHL Park AVM’de cumartesi 14.00-16.00 ve 18.00 saatlerinde 3 seans halinde yumurta boyama etkinliği yapılacak. Atölyede strafor köpükten yumurta boyayacak olan çocuklar daha sonra yaptıkları yumurtaları eve götürebilecek.

AHL Park AVM’de pazar günü ise 13.00-15.00 ve 17.00 saatlerinde Bubble (Balon) Perisi-Bubble Show ile çocuklar köpük partisi ve baloncuk yağmuruna katılabilecek.

(Volkan SINAYUÇ)

