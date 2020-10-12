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AHL Park araç talihlisi aracına kavuştu
AHL Park’ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği kampanya kapsamında verilen Volkswagen T-Roc otomobil ve diğer hediyeler, kazanan talihli isimlere verildi. Volkswagen talihlisi Fatih Akkuş, dün gerçekleştirilen bir törenle araç anahtarlarını AHL Park AVM Genel Müdürü Ayhan Kocabaş’ın elinden aldı.
Güncel 12.10.2020, 19:41
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20 Haziran -20 Eylül tarihleri arasında toplamda 75 TL ve üzeri karşılığında çekiliş kuponu verilen ziyaretçiler, Volkswagen T-ROC ve diğer hediyelerden birini kazanma şansı yakalamıştı.
26 Eylül tarihinde AHL Park’ta Milli Piyango yetkilisi Fatoş Öcal ve Noter Ebubekir Bulat gözetiminde yapılan çekilişte 125744 numaralı biletin sahibi Fatih Akkuş Volkwagen T-roc marka aracın asil talihlisi oldu.
Talihli Fatih Akkuş, AHL Park AVM yönetimine teşekkür ederek mutluluğunu dile getirirken AHL Genel Müdürü Ayhan Kocabaş ise Çorum’un tek alışveriş ve eğlence merkezi olan AHL’nin kampanyalarına devam edeceğini söyledi.
(Haber Merkezi)
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