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“Ahi Evran’da arsa devri yapıldı”

S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden ve Milli Emlak Müdürlüğü’nden resmi bütün işlemlerin bittiğini belirterek, “Arsamızın devri yapıldı. Artık Ahi Evran Sanayi Şehri projemizde mutlu sona geldik. Üyelerimizin yatırmaları gereken arsa bedeli ücretleri var. Bu ücretleri 15 gün içerisinde ilgili bakanlığımıza yatırılması gerekiyor” dedi.

“Ahi Evran’da arsa devri yapıldı”

S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden ve Milli Emlak Müdürlüğü’nden resmi bütün işlemlerin bittiğini belirterek, “Arsamızın devri yapıldı. Artık Ahi Evran Sanayi Şehri projemizde mutlu sona geldik. Üyelerimizin yatırmaları gereken arsa bedeli ücretleri var. Bu ücretleri 15 gün içerisinde ilgili bakanlığımıza yatırılması gerekiyor” dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 20:30
“Ahi Evran’da arsa devri yapıldı”

S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Suat Atmaca ve Milli Emlak Müdürü Fatih Kansu Yıldırım’ı makamlarında ziyaret etti. S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri projesinde ise imzalar atılmış oldu. Resmi tüm yazışmaların bittiğini kaydeden kooperatif başkanı Yalçın Kılıç, arsa bedellerinin 15 gün içerisinde bakanlığa yatırılması gerektiğini ifade ederek tüm üyelerden bu konuda hassas davranmalarını istedi.

“15 GÜN İÇERİSİNDE ARSA BEDELLERİ ÖDENMELİ”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden ve Milli Emlak Müdürlüğü’nden resmi bütün işlemlerin bittiğini açıklayan S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç, “Arsamızın devri yapıldı. Artık Ahi Evran Sanayi Şehri projemizde mutlu sona geldik. Üyelerimizin yatırmaları gereken arsa bedeli ücretleri var. Bu ücretleri 15 gün içerisinde ilgili bakanlığımıza yatırılması gerekiyor. Arsa bedelini yatırdıktan sonra artık söz üyelerimizde olacak. 7 yıldır özlemle beklediğimiz süreçte çok şükür sona geldik. Esnafımızın yararı için çok uğraş verdik. Arsa bedellerinin yatırılmasının ardından sanayi şehrimize kazma vuracak duruma gelmiş olacağız” dedi.

KILIÇ, PROJEYİ DESTEKLEYEN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

bir bekleyişin ardından Çorum’un ve Çorumlu esnafların kazançlı çıkacağı Ahi Evran Sanayi Şehri projesinde mutlu sona geldiklerini ifade eden kooperatif başkanı Yalçın Kılıç, “Her fırsatta bu tür projelerin bekletilmemesi gerektiğini bütün kurul ve kuruluşlara ifade eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Ahi Evran Sanayi Şehri Projemizde emeği geçen Bakanlarımıza ve Daire Başkanlarımıza, bir önceki dönem Çorum milletvekillerimize ve şuanki milletvekillerimize, eski Belediye Başkanımız Sayın Zeki Gül’e, her fırsatta Çorumlu esnaflarımızın yanında olacağını vurgulayarak bizleri daha da heyecanlandıran Çorum Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Ağaç İşleri Federasyonu Başkanımız Sayın Ali Rıza Ercan’a, Çorum’da görev yapan ve bu projede emeklerini esirgemeyen birim müdürlerimize, oda başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca beni ve yönetim kurulumuzu 7 yıldır yalnız bırakmayan, bizleri yürekten destekleyen yol arkadaşlarımız olan esnaflarımıza canı gönülden şükranlarımızı sunuyoruz.

Ahi Evran Sanayi Şehri Projemizle hem Çorum kazanacak hem de esnafımız kazanacak. Son olarak yine gururla belirtmek isterim ki, şuan arsa devrimiz yapıldı. Biran önce paramızı yatırmamız gerekiyor. Pazartesi gününden itibaren 15 gün süremiz var. Tüm üyelerimizden bu 15 günlük süreçte arsa bedellerini ödemelerini bekliyoruz. Arsa bedellerinden oluşan parayı ödedikten sonra Allah’ın izni ile Ahi Evran projemizde kazma vuracak duruma gelmiş olacağız” dedi. (Haber Merkezi)

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