“Ahi Evran Sitesi’nin cazibesi daha da arttı”

Ahi Evran Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç, beraberinde Başkan Yardımcısı Ömer Latif Akdağ, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Çırak, Mustafa Doğan ve Murat Gazel ile, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştü.

Yalçın Kılıç, Ankara yolunda Ahlatcı Altın Rafinerisi’nin yanında, şehir tarafında kalan arazinin toplam 3.557 dönüm olduğunu, yollar ve yeşil alanlar çıktıktan sonra geriye 1.400 dönüm kaldığını, bunun da 854 dönümünün inşaat alanı olduğunu belirterek, şu anda üye sayısının 881 olduğunu, üye kaydına da devam ettiklerini söyledi.

Mevcut Sanayi Sitesi’nde, cami yanında bulunan bürolarını, 22 Kasım 2/019 Cuma günü, saat 13.30’da hizmete açacaklarını da belirten Yalçın Kılıç, “Sanayi dükkanı arsası edinmek üzere esnafımıza büyük kolaylık sağladık. Arsa bedelinin üçte birini ödeyecek esnafımıza hisse tapusunu hemen vereceğiz. Kalan borcunu ise 12 ayda taksitle ödeyebilecek” diye konuştu.

Büyüklüklerine göre arsa bedelleri ve ödeme koşulları şöyle: 250 metrekare arsa: Peşinat 3 bin, aylık taksit miktarı 417, toplam arsa bedeli 8 bin lira. 500 metrekare arsa: Peşinat 5.250, aylık taksit 875, toplam 15.750 lira. 1.000 metrekare arsa: Peşinat 10.500, aylık taksit 1.750, toplam 31.500 lira. 2.000 metrekare arsa: Peşinat 21 bin, aylık taksit 3.500, toplam 63 bin lira.

(Taner ŞİMŞEK)