“Ahi Evran Sanayi Sitesi, Çorum’un ufkunu açacak”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Sekreteri Aydın Taşkın, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ve bazı parti yöneticileri, Ahi Evran Sanayi Sitesi Kooperatifi’ne iade-i ziyarette bulundu.

Kooperatif Başkanı Yalçın Kılıç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban ile bir süre sohbet eden Tahtasız, Tokgöz ve beraberindekiler, kooperatifin Çorum için önemine dikkati çekerek, faaliyetler ve sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tahtasız, Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi’nin Çorum’un en büyük sanayi şehri projesi olma özelliğine sahip 1250 işyerini kapsayan büyük bir projeyi hayata geçirdiğinin altını çizerek, projenin Çorum’un ufkunu açacak, esnafın işini büyütebilecek bir özellikle olduğunu kaydetti.

Tahtasız, kooperatifin, esnafın, Çorum’un geleceği için emek harcayan herkesin yanında olduklarını kaydetti.

Tahtasız, kooperatifleşmenin bir dayanışma şekli olduğunu sözlerine ekleyerek, Ahi Evran Sanayi Şehri Kooperatifi’nin Çorum’a hayırlı-uğurlu olmasını, kurulacak dükkânlarda Çorum’u geleceğe taşıyacak işlerin yapılmasını diledi.

Kooperatif Başkanı Yalçın Kılıç ise projeyi hayata geçirmek için zorlu bir süreç yaşadıklarını, maddi ve bürokratik engelleri aşa aşa bugünlere geldiklerini ifade ederek, “Kendi imkânlarımızı değerlendirerek bugünlere geldik. En küçük dükkânımız 250 m2, en büyük dükkanımız ise 2000 m2 olacak. Kooperatif olarak Çorum’da 1250 dükkanlık bir sanayi şehri kazandırıyoruz. Kooperatifimizin bugünlere gelmesinde emeği, katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Koronavirüs sürecinin işlerine sekte vurduğunu, çalışmaların olumsuz etkilendiğini ifade eden Kılıç, kooperatif üyelerine ödemede her türlü kolaylığı sağladıklarını söyledi.

Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız, Tokgöz ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

(Haber Merkezi)