Ahi Evran Sanayi Şehri’nde çalışmalara devam

Çok sayıda esnafın katıldığı tanıtımda konuşan Kooperatif Başkan Yalçın Kılıç, esnafı yer sahibi yapabilmek izin çabaladıklarını söyledi.

Esnafın da desteğiyle kooperatifin bugünlere geldiğini söyleyen Kılıç, pandemi nedeniyle esnafın zor durumda olduğunu, buna rağmen 6 ay içerisinde 10 milyon lira ödeme yapıldığını dile getirdi.

Yapılan görüşmeler sonucunda devletin küçük bir rakamla esnafı yer sahibi yaptığını kaydeden Kılıç, “Ahi Evran Sanayi Şehri’nin bugünlere gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm milletvekillerimize, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın ve önceki dönem Belediye Başkanımız Zeki Gül’e, 989 esnafımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ahi Evran Yapı Kooperatifi Başkanvekili Ömer Latif Akdağ ise hurdacılar ile kerestecilerin bulunduğu alana öncelik vereceklerini belirterek, “Çünkü Belediye Başkanımıza Hıdırlığın etrafının boşaltılacağının sözünü verdik” şeklinde konuştu. Akdağ, sanayi şehrinde 14 meslek grubunun yer alacağını kaydederek, verilen destek nedeniyle teşekkür etti. (Haber Merkezi)

