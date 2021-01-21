Ahi Evran Sanayi Şehri Kooperatifi’ne ziyaret
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ilimizin en büyük sanayi şehri projesi olan ve yaklaşık Bin 250 işyerinin yapılacağı S.S. Çorum Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç ve yönetimini ziyaret etti.
Güncel 21.01.2021, 19:45
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Çorum Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aşgın, Ahi Evran Sanayi Şehri konusunda Yalçın Kılıç’tan bilgi aldı.
Nazik ziyareti için teşekkür eden ve aynı zamanda Mobilyacılar Odası Başkanı da olan Kılıç, gerek kendi sektöründeki esnafın gerekse sanayideki esnafın sorunlarını da ziyarette Başkan Aşgın’a iletme imkanı buldu.
(Haber Merkezi)
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