Ahi Evran Sanayi Şehri Kooperatifi’ne ziyaret

Çorum Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aşgın, Ahi Evran Sanayi Şehri konusunda Yalçın Kılıç’tan bilgi aldı.

Nazik ziyareti için teşekkür eden ve aynı zamanda Mobilyacılar Odası Başkanı da olan Kılıç, gerek kendi sektöründeki esnafın gerekse sanayideki esnafın sorunlarını da ziyarette Başkan Aşgın’a iletme imkanı buldu.

(Haber Merkezi)