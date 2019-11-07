“Ahi Evran Sanayi Şehri esnafımız için bir umut”

Uğur Çınar’ın sorularını yanıtlayan Kooperatif Başkanı Yalçın Kılıç aydınlatıcı bilgiler verdi. Yönetim Kurulu üyeleri Adnan Tığlı ve Ömer Akdağ’ın da katıldığı yayın ilgiyle dinlendi.

Türkiye genelinde Ahi Evran ismiyle kurulan ilk sanayi şehrinin Çorum’da olacağını belirten Kılıç, buranın Ankara yolu üzerinde tüm Çorum ovasına hakim rahat ulaşılabilir güzel bir konumda bulunduğunu söyledi.

Yapılacak işyerlerinin günün koşullarına göre uyarlanmış büyüklükte olacağına dikkat çeken Kılıç, “İşyerlerimizin en küçüğü 250 metre kareden başlıyor ve 2 bin metre kareye kadar değişebiliyor. İsteyen esnafımız bütçesine ve iş potansiyeline göre dükkan büyüklüğünü kendisi tercih edebilecektir.

Kooperatifimizden arsa sahibi olmak isteyen bir esnafımız ilk etapta Küçük Sanayi Sitesinde bulunan Halkbank şubesine ana paranın 3’te birini yatırması ve dekontu ile birlikte merkezimize gelmesi gerekiyor. Geriye kalan kısmını da aylık periyotlar dahilinde 12 taksitte ödeyebilecektir” dedi.

“KOOPERATİF MERKEZİ 15 KASIM’DA AÇILIYOR”

Başkan Kılıç, kooperatif irtibat bürosunun 15 Kasım Cuma günü hizmete vermeye başlayacağını belirterek, buranın Küçük Sanayi Sitesi Cami yanında olduğunu ifade etti.

Kılıç şöyle konuştu:

“Bugün devletimiz 8 bin liraya 250 metre kare yeri sanayi arsası olarak işlenmiş projeleri bitmiş halde bize tahsis etti. Allah razı olsun. Devletimiz sanki burayı bize bağış yapmış gibi oldu. 800’ün üzerinde üye sayımız bulunuyor. Ve tüm üyelerimiz Ahi Evran kültürüne sahip. Dayanışma bilincine ermiş çok kıymetli arkadaşlarımız. Kooperatifimizde üye olan kardeşlerimiz bir an önce arsa sahibi olmak için sıraya girmeliler.”

“ESNAFIMIZ İÇİN KIRK YILDA BİR DOĞAN KUYRUKLU YILDIZ GİBİ BİR ŞANS”

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Tığlı da programda söz alarak, bugüne değin yapı kooperatifi olarak Yalçın Kılıç ve ekibinin resmi bütün zorlukların üstesinden geldiğini belirterek teşekkür etti.

Tığlı, özet olarak şunları söyledi:

“İmkânı olan tüm esnaf arkadaşlarımızın bir an önce harekete geçip arsa sahibi olmalarını istiyoruz. Bu kırk yılda bir görülen kuyruklu yıldız gibi bir şey. Bürokratik hiçbir pürüzümüz yok. Emeği geçen belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve tüm bürokratlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Hukuki yasal zorluklar aşıldığı için bundan sonraki süreç hızlı bir şekilde işleyecektir. İmar alanı olarak geçmiş bir yerimiz söz konusu. Büyüklerimizin bir sözü vardır. Bir işyeri evi alır. Ama bir ev işyerini alamaz. Esnaf dostlarımızın işyeri sahibi olması bizim için çok önemli”.

“AHİ EVRAN; ÇORUM VE BÖLGENİN EN BÜYÜK SANAYİ ŞEHRİ PROJESİ”

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Akdağ programda proje hakkında bilgiler verdi. Akdağ, kurulacak olan sanayi şehrinin bugüne dek Çorum ve çevresinde görülmemiş büyüklükte olduğuna dikkat çekti. (Haber Merkezi)