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Ahi Evran Kooperatifi’nden AK Parti ve MHP’ye ziyaret

Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve Ak Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ahi Evran Kooperatifi’nden AK Parti ve MHP’ye ziyaret

Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve Ak Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

08 Mart 2020 Pazar 23:27
Ahi Evran Kooperatifi’nden AK Parti ve MHP’ye ziyaret

İlk olarak MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’a gerçekleştirilen ziyarette konuşan Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç, “Öncelikle memleketimiz çok ince bir çizgiden geçiyor, ülkemizin bekası için canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizin sağlıklarına kavuşmaları için dualar ediyoruz. İnşallah yaralı askerlerimizde bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Vatanımızın bekası için hepimiz canımızı seve seve vermeye hazırız. Son gelinen durumda bir ateşkes durumu söz konusu oldu. İnşallah ülkemiz için hayırlı sonuçlar doğuracak bir ateşkes olmuş olur. MHP olsun Ak Parti olsun diğer partilerimiz olsun bizler hep bir ve bütünüz. Bu günlerde birliğe bütünlüğe eskisinden de daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

“ÜYE İŞLEMLERİMİZİ TAMAMLIYORUZ”

Ziyarette Ahi Evran Sanayi Şehri hakkında da bilgiler veren Kooperatif Başkanı Yalçın Kılıç, “Yaklaşık 8 yıldır esnafımız için verdiğimiz mücadelenin sonuna geldik. Üye işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz. Şuanda 810 üyemiz var. 125 üyemizde içlerinde vefat etmiş, işyerlerini kapatmış olan kardeşlerimiz var. Vefat etmiş olan üyelerimizin yakınları ile görüşmelerimizi yaptık. İşyerlerini kapatan üyelerimizle de görüşmelerimizi yaptık. Onların yerine yeni üyelerimizi yazıyoruz. İnşallah bu ayın sonuna kadar da üyelerimizi tamamlayıp bakanlığımıza paramızı yatırarak bizler de bir an önce esnafımıza yer kazandırmak istiyoruz. Tabi ki bu anlamda sizlerin de destekleri çok önemli. Yıllardır özlemle beklenen Ahi Evran Sanayi Şehri sizlerin de destekleriyle birlik içerisinde esnafımıza kazandırmış olacağız” dedi.

(Haber Merkezi)

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