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Ahi Evran Kooperatifi bürosu bugün açılıyor

Çorum’un en büyük sanayi şehri projesi olma özelliğine sahip olan S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi, üyelere daha verimli hizmet verilmesi için Küçük Sanayi Sitesi’nde irtibat bürosu açıyor.

Ahi Evran Kooperatifi bürosu bugün açılıyor

Çorum’un en büyük sanayi şehri projesi olma özelliğine sahip olan S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi, üyelere daha verimli hizmet verilmesi için Küçük Sanayi Sitesi’nde irtibat bürosu açıyor.

22 Kasım 2019 Cuma 00:17
Ahi Evran Kooperatifi bürosu bugün açılıyor

S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kılıç, projede çok önemli yollar katettiklerini belirtirken bugün saat 13.30’da yapılacak olan irtibat bürosu açılışına tüm üyelerini davet etti. Ahi Evran Sanayi Şehri’nin yeni ödeme planı ile birlikte hisse tapularını verme yetkisi elde ettiğini ifade eden Yalçın Kılıç; “Bin dükkanlık devasa bir sanayi şehrine dönüşecek olan projemiz Çorum’a hayırlı olsun. Bugün saat 13.30’da irtibat büromuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm üyelerimizi açılışımızda yanımızda olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yapılan görüşmelerin ardından üyelere taksitlendirme sistemine gidilmişti. Çorum’un en büyük projelerinden birisi olma özelliğine sahip olan ve içerisinde bin dükkan, sosyal tesisler, konferans salonları, spor kompleksleri, cami ve dinlenme parklarının da bulunduğu S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri, Yaydiğin mevkii Çorum Organize Sanayi Bölgesi kuzeyinde 140 hektarlık bir alanda kurulacak.

(Volkan SINAYUÇ)

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