Ağustos ayında 767 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 5.1 oranında artarak 110.538 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15.881 konut satışı ve % 14.4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10.707 konut satışı ve % 9,7 pay ile Ankara, 6 bin 25 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Hakkâri, 28 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Şırnak oldu.

ÇORUM'DA İPOTEKLİ KONUT SATIŞI SAYISI 263 ADET

2019 yılı Ağustos ayında Çorum ilinde satılan konutların %34,3'ü ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 19'uncu sırada yer aldı. Çorum'da 2019 yılı Ağustos ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı %209,4 oranında arttı.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %168 oranında artış göstererek 34 148 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %30,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 382 konut satışı ve %12,8 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %43,8 ile Bilecik oldu.

504 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ.

Çorum İlinde 2019 yılı Ağustos ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı %14,9 oranında azaldı. Aynı dönemde Çorum ili toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (%65,7) sıralamasına göre 63'üncü sırada yer aldı.

2019 Ağustos ayında Çorum'da satılan konutların 331 adedi ilk defa satılırken, 436 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Çorum'da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı %43,2 iken; ikinci el satışlarının payı ise %56,8 olarak gerçekleşti. (Haber Merkezi)