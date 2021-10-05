AGD’den şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül; şehitlik ve gazilik bilincinin genç nesillere aktarılmasının önemli olduğunu, bu yüzden Anadolu Gençlik Derneği’ni önemsediklerini, bu derneği kuran ve Kıbrıs’ın fethinde büyük emeği olan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı hayırla yâd ettiklerini söyledi.

AGD Şube Başkanı Mehmet Göle ise, “Şehitlik ve gazilik makamının bir vatan evladının sahip olabileceği en büyük makamdır. Buraya gazilerimizin dualarını almaya ve kendilerine olan minnetimizi ifade etmeye geldik. Allah onlara ecirlerini iki dünyada da kat kat versin.

Bizim AGD olarak vazifemiz gerektiğinde bu cennet vatan için şehit ve gazi olmayı şeref bilen evlatlar yetiştirmektir. Tam 47 yıldır Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) bu şuurla çalışmaktadır.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan’nın ‘Bir milletin asıl gücü; topu, tüfeği yahut tankı değil imanlı ve inançlı gençliğidir.’ sözü her geçen gün daha önemli bir hale geliyor. Bu yüzden ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimize, dokunduğumuz herkese din ve vatan sevgisi kazandırmak tek amacımızdır.

Son olarak gazilerimize hürmetlerimizi sunuyor, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah’tan aziz milletimizi hiçbir zaman ‘gazilik ve şehitlik bilincine sahip’ evlatlardan mahrum bırakmamasını niyaz ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

