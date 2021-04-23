Agah Karapıçak’tan Ülkü Ocakları’nın kampanyasına katkı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığı, bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar yemeklerini evlerine kadar götürüyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırlarının kurulmadığı Çorum’da iftar yemekleri, Ülkü Ocakları tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Mahallelerde maddi durumu iyi olmayanları önceden tespit eden Ülkü Ocakları, ihtiyaç sahiplerine yemekleri ulaştırıp onların yüzlerini güldürüyor.

Ramazan heyecanının yaşandığı Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığına MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ile bazı parti yöneticileri destek ziyaretinde bulundu.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve beraberindekiler, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik ile hizmetler hususunda istişare etti. Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek olan yardım kampanyasının hazırlıklarına bizzat eşlik eden MHP İl Başkanı Karapıçak, “Tüm hayır sahiplerinden ve emek veren genç Bozkurtlardan Rabb'im razı olsun” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

