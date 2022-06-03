Ağaç dikimi ve doğa yürüyüşü
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ak Parti Teşkilatı tarafından 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması, ağaç dikme töreni ve doğa yürüyüşü gerçekleştirileceğini belirterek, Çorum’da da yarın (4 Haziran 2022 Cumartesi) saat 10.30’da Samsun yolu Özlemmax Mobilya karşısında ağaç dikimi ve doğa yürüyüşü yapılacağını bildirdi. (Haber Merkezi)
Güncel 03.06.2022, 19:29
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