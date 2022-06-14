“Afetler değil, ihmaller öldürür”

Geçtiğimiz günlerde Üçtutlar Mahallesi Ahçılar ve Eşref Hoca Caddesi güzergahında yağış sonrası dere yatağının taştığını hatırlatan Gelecek Partisi İl Başkanı Coşgunsu, 2013 yılının Ocak ayında dönemin İmar Komisyonu tarafından yapılan imar revizyonunun yanlış planlandığını ve dere yatağının bulunduğu alanlara konut izni verildiğini kaydederek, hatta dönemin Belediye Meclis üyelerinden bazılarının da o bölgede ikamet ettiğini belirtti.

Bu bölgede bulunan dere yataklarının ıslah edilmeyişinin de büyük bir felakete davetiye çıkarttığını vurgulayan Coşgunsu, imara açılan yerlerin rant odaklı değil, toplumsal riskler oluşturmayacak alanların tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi. “Afetler değil, maalesef ihmaller öldürüyor” diyen Coşgunsu, “Çorum Belediyesi’nin afet sonrası temizlik çalışması değil, önceden böyle afetler olabileceğini öngörerek şehir merkezindeki dereleri ıslah etmesi gerekiyordu” diye konuştu.

Dere yatağının taşmasında hiç bir yaralanma ve can kaybının olmayışının tek teselli kaynağımız olduğunu aktaran Barış Coşgunsu, Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybeden Çorumlu hemşehrimiz İlkay Yiğit’e de Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Coşgunsu ayrıca, Gelecek Partisi iktidarıyla birlikte kazanacakları belediyelerde şehirlerin geleceğinin daha özenli planlanacağını da sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

