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“Afet bölgesi özel idarenin yükümlülüğünde değil”

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanı Arif Çamiçi, Dodurga’nın, Kuyucak Köyü’nün afet bölgesi içinde yer aldığını belirterek bu bölgeye iş ve işlem tesis edilmesinin önerildiğini ancak 3525 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamınca İl Özel İdare birimlerinin hizmet kapsam alanında olmadığı, İl Özel İdaremizin birimlerinin hizmet götürme yükümlülüğünün bulunmadığını ifade etti.

“Afet bölgesi özel idarenin yükümlülüğünde değil”

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanı Arif Çamiçi, Dodurga’nın, Kuyucak Köyü’nün afet bölgesi içinde yer aldığını belirterek bu bölgeye iş ve işlem tesis edilmesinin önerildiğini ancak 3525 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamınca İl Özel İdare birimlerinin hizmet kapsam alanında olmadığı, İl Özel İdaremizin birimlerinin hizmet götürme yükümlülüğünün bulunmadığını ifade etti.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:27
“Afet bölgesi özel idarenin yükümlülüğünde değil”

Komisyon tarafından hazırlanan raporu okuyan İl Genel Meclisi Üyesi Arif Çamiçi, komisyonun Kuyucak Köyü’nde yaptığı incelemede, mevzu geçen bölgede 12 adet evin 1990 yılından bugüne herhangi bir yıkılma ya da çatlağın büyüme tehlike yaratacak durumda olmadığı, 1992 yılından sonra örülen beton perde duvarlarda herhangi bir belirti görülmediğini ifade etti. Kuyucak Köyü girişte sol tarafında, köye 300 metre mesafede dere yatağına örülen istinat duvarı ile mevzu geçen heyelanın durduğu kanısına varıldığını anlatan Çamiçi, heyelan bölgesinde ikamet eden vatandaşlara Osmancık’ta 1992 tarihinde Afet Müdürlüğü tarafından konut yapılarak hak sahiplerine teslim edildiğini anlattı. Çamiçi, “Köy sakinlerinin geçim kaynağı tarıma dayalı olduğundan ceviz ve buğday tarlalarına bakımını ancak köy içinde bulunan mevcut evlerinden yapabilmektedirler. Mevcut evlerinde elektrik-su abonelikleri aktif devam eden köy halkı İl Özel İdareden kilit taşı çöp konteynır gibi hizmet istemektedir. Yaklaşık 1500 m2 kilit taşı döşenmesi halinde burada oturan vatandaşların talepleri büyük ölçüde karşılanmış olacaktır. İl Özel İdaremiz ve Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin yapabileceği herhangi bir durum söz konusu değildir” dedi. (Erkan BAYATLI)

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