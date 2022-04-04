AFAD gönüllülerine kimlik kartı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yönetiminde Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda AFAD Gönüllüsü Kimlik Kartı dağıtım programı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Sağlık İl Müdürü Dr. Ömer Sobacı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, AFAD İl Müdürü Elvan Kaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ile İHH Çorum Şube Başkanı Selim Özkabakçı’nın da katıldığı törende AFAD gönüllülerine kimlik kartları dağıtıldı

Vali Ç iftçi, başarılı çalışmaları ve gayretlerinden ötürü tüm gönüllüleri tebrik etti.

(Volkan SINAYUÇ)