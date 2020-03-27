“AFAD çalışanlarının emeğinin karşılığı verilmeli”

Çorum Bayındır Memur Sen İl Başkanı Mustafa Bayrak, AFAD çalışanları ile bir araya geldi. Bayrak yaptığı açıklamada, “Her şart ve koşulda insanların en zor anında elinden tutup, sahanın öncüsü olarak hizmet veren, depremde, her türlü doğal afette, sınır ötesi operasyonlarda ve bugün ülkemizin içinden geçtiği Covid-19 ile mücadelede büyük bir özveri ile görevini yerine getiren AFAD çalışanlarımızı ayakta alkışlıyor ve emeklerinin karşılığının verilmesini istiyoruz” dedi. (Haber Merkezi)