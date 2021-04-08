Çorum’un tanınmış simalarından Adnan Erkan hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Ardahan’dan gelme Yazıçarşı esnafından merhum Erol Erkan, Gülten Kutsal ve Salih Erkan’ın ağabeyi, Mehmet Yaşar Erkan’ın amcası, Mustafa Keçecioğlu’nun kayınbabası olan Adnan Erkan vefat etti.

Geçmişte Anavatan Partisi Belediye Meclis üyeliği görevini yapan ilimizin tanınmış siyasetçilerinden olan Adnan Erkan’ın cenazesi saat 15.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Çiftlik Mezarlığı’ndaki cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

