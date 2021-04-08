Son Dakika

Adnan Erkan vefat etti

Güncel 08.04.2021, 19:50
98
Adnan Erkan vefat etti

Çorum’un tanınmış simalarından Adnan Erkan hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye göre Ardahan’dan gelme Yazıçarşı esnafından merhum Erol Erkan, Gülten Kutsal ve Salih Erkan’ın ağabeyi, Mehmet Yaşar Erkan’ın amcası, Mustafa Keçecioğlu’nun kayınbabası olan Adnan Erkan vefat etti.
Geçmişte Anavatan Partisi Belediye Meclis üyeliği görevini yapan ilimizin tanınmış siyasetçilerinden olan Adnan Erkan’ın cenazesi saat 15.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Çiftlik Mezarlığı’ndaki cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 
ÇORUM HABER, merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@