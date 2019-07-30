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Adliye ve Baro binası Bakan Gül’e iletildi

Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcısı Murat Günay ve Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi.

Adliye ve Baro binası Bakan Gül’e iletildi

Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcısı Murat Günay ve Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi.

30 Temmuz 2019 Salı 01:28
Adliye ve Baro binası Bakan Gül’e iletildi

Ziyarete ilişkin olarak bir açıklama yapan Çorum heyeti, “Çorum Adliye Binamız ve Baro Binamız ile ilgili projemizi Sayın Bakanımızla paylaştık. Sayın Bakanımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

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