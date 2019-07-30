Adliye ve Baro binası Bakan Gül’e iletildi

Ziyarete ilişkin olarak bir açıklama yapan Çorum heyeti, “Çorum Adliye Binamız ve Baro Binamız ile ilgili projemizi Sayın Bakanımızla paylaştık. Sayın Bakanımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)