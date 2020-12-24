“Adliye ek binasının inşaatına 2021 yılı içinde başlanacak”

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yoğun geçen meclis çalışmalarının yanısıra Çorum’da devam eden yatırım ve yapılacak yeni yatırımlarla ilgili olarak bakanlarla da görüşmeler bulunuyor. Ceylan, son olarak da İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştü.

Bakan Gül’ü makamında ziyaret eden Milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı, bakanlığın Çorum’daki yatırımları ve hizmetleriyle ilgili olarak istişarede bulundular. Özellikle de Çorum’a yetersiz kalan Adliye Binası’nın yanına inşa edilecek olan ek bina hakkındaki gelişmelerin değerlendirildiği ziyaret hakkında açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’a her alanda olduğu gibi Adalet Bakanlığı sorumluluk alanında da önemli hizmetlerin ve yatırımların kazandırıldığını ifade etti.

Merkez ve ilçelere yapılan hizmetlerin artırılması ve ihtiyaca göre yeni yatırımların yapılması hususunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün taleplerine daima olumlu baktığını söyleyen Milletvekili Ceylan, son olarak da Çorum’da yetersiz kalan Adliye Binasının yanına yapılacak yeni bina konusunda Bakan Gül’ün direktifleriyle önemli adımlar atıldığını kaydetti. Yeni bina ile ilgili çalışmaların süratle devam ettiğini dile getiren Ceylan, 2021 yılı içerisinde ihalesi yapılacak olan binanın inşaatına başlanacağını açıkladı.

Kısa sürede bitirilerek hizmete açılacak olan yeni binayla birlikte Çorum Adalet Sarayı’nda hizmetlerin daha rahat bir şekilde yürütüleceğini kaydeden Milletvekili Ceylan, Bakan Abdulhamit Gül’e gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da kendisinin de yakından takip ettiği Adliye Binasının kazandırılması konusunda desteklerinden dolayı Bakan Gül’e teşekkür ederken, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın da her konuda olduğu gibi bu yatırımın getirilmesi hususunda verdiği emeğin büyük olduğuna dikkat çekti. Ahlatcı, Milletvekili Ceylan’a da ayrıca teşekkür etti. (Haber Merkezi)