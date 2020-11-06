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“Adliye ek binasına kısa sürede başlanacak”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çorum Adalet Sarayı’nın yanına yapılacak olan ek bina inşaatına kısa sürede başlanacağını açıkladı.

Güncel 06.11.2020, 23:20
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“Adliye ek binasına kısa sürede başlanacak”

İzmir depreminde hayatını kaybeden Arife Yücel ile torunları için Yücel ailesine taziye ziyareti için geldiği Çorum’da Valilik ve Belediye’yi ziyaret eden Bakan Gül daha sonra ise Çorum Adalet Sarayı’na gelerek Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar ve Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk’ü ziyaret ederek Adliye içinde incelemede bulundu.

Bakan Abdulhamit Gül, geçtiğimiz günlerde onayı alınan Adalet Sarayı ek binası inşaatının yapılacağı alanı da inceleyerek proje hakkında bilgi aldı. Ulukavak Mahallesi Muhtarlığı’nı da ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla selamlaşan Bakan Gül, Adliye önünde gazetecilere çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül, Çorum Adliyesine yapılacak ek binanın inşaatına kısa sürede başlanacağını da bildirdi.

(Haber Merkezi)

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