Adım adım tarihi Kent Meydanı’na
Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Halkbank Genel Müdürü, hemşehrimiz Osman Arslan ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar’ı ziyaret ettiler.
Güncel 20.06.2021, 20:10
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Başkan Aşgın, Tarihi Kent Meydanı Projesi kapsamında satın alma işlemini tamamladıkları Halkbank Çarşı Şubesi’nin yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirterek, desteğinden dolayı Genel Müdür Osman Arslan’a teşekkür etti.
Ulucami bitişiğinde yer alan Ziraat Bankası Merkez Şube binasının Belediye’ye devri konusunda da Genel Müdür Çakar’ın olumlu yaklaşım gösterdiğini belirten Aşgın, “Tarihi Çorum Meydanı için büyük öneme haiz banka binasının devri için bundan sonraki süreçte teknik heyetlerimiz çalışmayı birlikte yürütecek” dedi.
(Haber Merkezi)
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