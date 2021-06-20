Adım adım tarihi Kent Meydanı’na

Başkan Aşgın, Tarihi Kent Meydanı Projesi kapsamında satın alma işlemini tamamladıkları Halkbank Çarşı Şubesi’nin yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirterek, desteğinden dolayı Genel Müdür Osman Arslan’a teşekkür etti.

Ulucami bitişiğinde yer alan Ziraat Bankası Merkez Şube binasının Belediye’ye devri konusunda da Genel Müdür Çakar’ın olumlu yaklaşım gösterdiğini belirten Aşgın, “Tarihi Çorum Meydanı için büyük öneme haiz banka binasının devri için bundan sonraki süreçte teknik heyetlerimiz çalışmayı birlikte yürütecek” dedi.



(Haber Merkezi)

