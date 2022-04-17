Son Dakika
ADD’nin “Köy Enstitüleri” konferansına yoğun ilgi
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çorum Şubesi’nin Köy Enstitüleri’nin 82. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlediği programda ADD Eğitim Kurulu Üyesi, Akademisyen ve Yazar Suay Karaman, “Köy Enstitüleri ve Dünden Bugüne Eğitimimiz” başlıklı bir konferans verdi.
Güncel 17.04.2022, 17:19
32
ADD Çorum Şube binasında gerçekleştirilen programa CHP Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, Eğitim İş Şube Başkanı Selim Bozkurt, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş ve çok sayıda davetli katıldı.
Şube Başkanı Uğur Demirer’in açış konuşması ile başlayan programda ADD Eğitim Kurulu Üyesi, Akademisyen-Yazar Suay Karaman, ‘Köy Enstitüleri ve Dünden Bugüne Eğitimimiz' konulu bir konferans verdi.
(Taner ŞİMŞEK)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
16°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Sivasspor
|33
|42
|13. Kayserispor
|33
|42
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|31
|63
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Erzurumspor
|30
|50
|6. Eyüpspor
|31
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Adanaspor
|31
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. M. United
|32
|54
|6. Arsenal
|31
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|32
|60
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|32
|49
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Valencia
|32
|42
|11. Celta Vigo
|32
|39
|12. Espanyol
|32
|39
|13. Elche
|32
|35
|14. Rayo Vallecano
|31
|34
|15. Getafe
|32
|32
|16. Granada
|32
|29
|17. Mallorca
|32
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|32
|25
|20. Deportivo Alaves
|32
|25