ADD’nin “Köy Enstitüleri” konferansına yoğun ilgi

ADD Çorum Şube binasında gerçekleştirilen programa CHP Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, Eğitim İş Şube Başkanı Selim Bozkurt, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş ve çok sayıda davetli katıldı.

Şube Başkanı Uğur Demirer’in açış konuşması ile başlayan programda ADD Eğitim Kurulu Üyesi, Akademisyen-Yazar Suay Karaman, ‘Köy Enstitüleri ve Dünden Bugüne Eğitimimiz' konulu bir konferans verdi.

(Taner ŞİMŞEK)

