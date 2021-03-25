ADD kongresi 28 Mart Pazar günü

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çorum Şubesi 14. Olağan Kongresi, 28 Mart 2021 Pazar günü toplanacak.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer’in verdiği bilgiye göre; Şube Olağan Kongresi, 28 Mart Pazar günü saat 10.00’da Yavruturma Mahallesi 1.Kadeş Sokak’ta bulunan dernek binasında gerçekleştirilecek.

Pandemi kurallarına uygun şekilde toplanacak olan kongrede yapılacak seçimlerde; şube yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu ile üst kurul delegelikleri belirlenecek.

Hatırlanacağı gibi Şubat ayında yapılması gereken Şube Kongresi, pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar nedeniyle yapılamamıştı.

Kongrede yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılan mevcut Şube Başkanı Uğur Demirer, tüm dernek üyelerini Pazar günü gerçekleştirecekleri olağan kongreye davet etti. (Haber Merkezi)

