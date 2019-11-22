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Aday memurların asaleti onaylandı

Çorum İl Özel İdaresi’ne iki yıl önce ÖSYM tarafından yapılan Merkez Yerleştirme Sınavı ile atanan 13 aday memurun Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj eğitimlerinin tamamlanmasıyla birlikte asaletleri de onaylandı. Memurların son görevleri olan yeminleri de yaptırılarak artık asıl memur oldu.

Aday memurların asaleti onaylandı

Çorum İl Özel İdaresi’ne iki yıl önce ÖSYM tarafından yapılan Merkez Yerleştirme Sınavı ile atanan 13 aday memurun Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj eğitimlerinin tamamlanmasıyla birlikte asaletleri de onaylandı. Memurların son görevleri olan yeminleri de yaptırılarak artık asıl memur oldu.

22 Kasım 2019 Cuma 01:22
Aday memurların asaleti onaylandı

Çorum İl Özel İdaresi’nde düzenlenen törenle yemin eden memurlar görevlerine başladı. Yapılan açıklamada yeni memur olan 13 kişi tebrik edilerek bundan sonraki memuriyet ve özel hayatlarında sağlık ve başarı dilekleri iletildi.

(Mehmet DALAR)

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