Aday memurların asaleti onaylandı

Çorum İl Özel İdaresi’ne iki yıl önce ÖSYM tarafından yapılan Merkez Yerleştirme Sınavı ile atanan 13 aday memurun Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj eğitimlerinin tamamlanmasıyla birlikte asaletleri de onaylandı. Memurların son görevleri olan yeminleri de yaptırılarak artık asıl memur oldu.