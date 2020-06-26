“Adalet, basın ve ifade özgürlüğü, hava gibi, su gibi temel bir ihtiyaç”
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş İstanbul Barosu’na dayanışma ziyareti yaptı. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu’nun bulunduğu toplantıda karşılıklı dayanışma mesajları iletildi.
Güncel 26.06.2020, 23:49
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TGC Başkanı Turgay Olcayto adaletin olmadığı yerde demokrasinin yeşeremeyeceğini, haberin özgür dolaşımının sağlanamayacağına işaret ederek, “Anlaşılan o ki, tek tip gazetecilik, tek tip düşünce biçimi yerleştirilmeye çalışılırken, hukuk alanında da savunma hakkı yok edilmek isteniyor” dedi.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ise “Türkiye’de oluşmaya başlayan otoriterleşmeden payımıza düşen kısmını aldığımızı düşünüyorum. İşin tehlikeli yönünün de bu olduğu kanısındayım. Baroların bölünmemesi, yargı bağımsızlığı açısından çok önemli” ifadesini kullandı.
(Haber Merkezi)
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