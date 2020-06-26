“Adalet, basın ve ifade özgürlüğü, hava gibi, su gibi temel bir ihtiyaç”

TGC Başkanı Turgay Olcayto adaletin olmadığı yerde demokrasinin yeşeremeyeceğini, haberin özgür dolaşımının sağlanamayacağına işaret ederek, “Anlaşılan o ki, tek tip gazetecilik, tek tip düşünce biçimi yerleştirilmeye çalışılırken, hukuk alanında da savunma hakkı yok edilmek isteniyor” dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ise “Türkiye’de oluşmaya başlayan otoriterleşmeden payımıza düşen kısmını aldığımızı düşünüyorum. İşin tehlikeli yönünün de bu olduğu kanısındayım. Baroların bölünmemesi, yargı bağımsızlığı açısından çok önemli” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)