Ada Koleji’nden UCİM yararına kermes

Özel Çorum Ada Koleji Proje Lideri Öğretmen Hayriye Yiğitoğlu ve öğrencilerinin düzenlediği kermes önceki gün Recep Tayyip Erdoğan Caddesi No: 5 adresinde düzenlendi.

Kermese Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) İl Başkanı Av. Hande Güllü de katıldı. Geliri UCİM’e bağışlanacak kermese vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

(Volkan SINAYUÇ)

