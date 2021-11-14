Ada Koleji’nden UCİM yararına kermes
İlimizin gözde eğitim kurumlarından Özel Çorum Ada Koleji tarafından Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) yararına bir kermes düzenlendi.
Güncel 14.11.2021, 19:17
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Özel Çorum Ada Koleji Proje Lideri Öğretmen Hayriye Yiğitoğlu ve öğrencilerinin düzenlediği kermes önceki gün Recep Tayyip Erdoğan Caddesi No: 5 adresinde düzenlendi.
Kermese Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) İl Başkanı Av. Hande Güllü de katıldı. Geliri UCİM’e bağışlanacak kermese vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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