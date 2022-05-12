Ada Koleji “Antik Mısır” Resim Sergisi düzenledi 

Sergi, 14 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’de AHL Park AVM’de açılacak ve 15 Mayıs Pazar günü de sanatseverlerin görüşüne sunulacak.

Ada Koleji Müdürü Ahmet Çek ile Kurumsal İletişim Yöneticisi Esra Estetik, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a serginin açılış davetiyesini verdiler. (Taner ŞİMŞEK)

