Açlık sınırı açıklandı

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın Şubat ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 257,38 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 7 bin 353,38 TL olarak belirlendi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 744,38 TL olarak hesaplandı.

(Haber Merkezi)