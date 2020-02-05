“Acılar halkımızı kenetledi”

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından oda üyelerine yönelik “Güncel Vergi ve Muhasebe Uygulamaları” konulu eğitim semineri düzenlendi.

SMMMO Toplantı Salonu’nda çok sayıda meslek mensubunun katılımıyla düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine son günlerde ülkemizde yaşanan acılar ve felaketler damga vurdu.

TÜRMOB Eğitmeni Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fatih Tapkan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Güncel Vergi ve Muhasebe Uygulamaları” konulu hizmet içi eğitim seminerinin açılış konuşmasını SMMMO Başkanı Ali Can Doğan yaptı.

Konuşmasında meslektaşlarına çeşitli konularda uyarılarda bulunan Doğan, Elazığ’daki deprem ve Van’da yaşanan çığ felaketi ile İdlib’de askerlerimize yönelik saldırılara da değindi.

Merkez üssü Elazığ olan ve çevre illerden de hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileklerini ileten Ali Can Doğan, “Deprem acıyı ve zorlukları beraberinde getirirken, aynı zamanda da Doğusuyla, Batısıyla, Kuzeyiyle ve Güneyi ile halkımızı da birbirine bağlamaktadır. Bizi birbirimize kenetleyen ve bizleri ayırmayan bu bağ her türlü afete ve mağduriyete karşı sizi ayakta tutan en önemli unsurdur.

Yaşadığımız bu büyük acının ardından bir an önce önlemler alınmalı ve beklenen depremler adına somut adımlar atılmalıdır. Siz meslektaşlarım adına depremin hemen ardından Malatya ve Elazığ SMMMO Başkanları ile görüşerek durumları hakkında bilgi aldım. Daha sonra Çorum SMMMO olarak bir yardım kampanyası düzenledi. Topladığımız yardımları da bu illerdeki odalarımıza ulaştırdık. Kampanyaya destek olan siz değerli meslektaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

İdlib’te askerimize yönelik saldırıda hayatını kaybeden Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini ileten Doğan, ayrıca Van ilinde yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

SMMMO Başkanı Ali Can Doğan daha sonra ise salonda hazır bulunan meslektaşlarına bazı uyarılarda bulundu. Meslek mensuplarının E-Birlik üzerinden müşterileri ile sözleşmelerini yapması gerektiğini, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren MUH-SGK birleşmesinin başladığını belirten Doğan, “Mağduriyet yaşamamanız için GİB üzerinden mükelleflerle yaptığınız Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerini güncelleyiniz. Ayrıca sürekli eğitimlerimizin başlayacak olmasından dolayı TÜRMOB kartlarınızı da güncellemeniz gerekiyor. Seminerin faydalı olması dileğiyle eğitmenimiz Fatih Tapkan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen ve ilimize ilk kez geldiğini söyleyen Fatih Tapkan da “Güncel Vergi ve Muhasebe Uygulamaları” ile ilgili bilgi sundu. Tapkan konuşmasında “Tüm yönleriyle binek otomobillerde vergi uygulamaları, internet ortamında alınan reklam hizmetleri, konaklama vergisi, turizm payı beyanı, değerli konut vergisi, 7194 sayılı yasa kapsamında yapılan diğer düzenlemeler, geri kazanım katılım payı ile Gelir Vergisi beyanında özellikli hususlar” konularını anlatarak oda üyelerinden gelen soruları da yanıtladı.

(Volkan SINAYUÇ)