“Acil durum dışındaki hizmetler askıya alınmalı”

Bu virüsün yayılmasını engellemenin bir çaresinin de nüfus hareketliliklerini zorunluluk haricinde olanlar dışında sınırlamak olduğunu belirten Gül, bu amaca hizmet etmek için süresi 30 Haziran 2020’de son bulacak olan ÇKS (Çifti Kayıt Sistemi) ve süre sıkıntısı olmayan diğer tarımsal destek müracaatları ve acil durumda olanlar dışındaki hizmetlerin bir süre askıya alınması gerektiğini ifade etti. Gül, Böyle yapılarak, hem yaş ortalaması 55’in üstünde olan çiftçinin, hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanlarının korunmuş ve alınan tedbire de katkı sağlanmış olunacağını dile getirdi. (Haber Merkezi)