“Açıklanan enflasyon rakamları inandırıcı değil”

Yaptığı açıklamada, devam eden kamu işçileri toplu iş sözleşmeleri ile Ağustos ayında başlayacak kamu görevlileri toplu sözleşmelerinde rol oynayacak enflasyon oranının belirlenmesinde TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına tepki gösteren Çam, TÜİK’in yine maharetini kullanıp 2021 yılının ilk 6 ayında TÜFE oranını % 8.45 olarak açıkladığını söyledi.

TÜİK tarafından açıklanan ve kamuoyunun asla inandırıcı bulmadığı rakamlara göre Haziran ayında enflasyonun % 1.94 arttığını kaydeden Çam, “Yılın ilk 6 ayının kümülatif enflasyon oranı % 8.45 açıklanmıştır. Bu durumda, Hakem Kurulu tarafından Ocak ayında memur ve emeklilerine yılın ilk altı ayı için reva görülen % 3’lük sadaka miktarı artışın tamamı erimiş, yılın ilk yarısında % 5.45’lik enflasyon alacağı doğmuştur.

Enflasyon alacağının Ocak ayında yapılan sadaka miktarı artışın iki katına varması, o artışı belirleyenlerin ve ona seyirci kalanların utancı olarak tarihe geçecektir” dedi.

PİYASA RAKAMLARI TERSİNİ SÖYLÜYOR

Bağımsız kaynakların yaptığı araştırmalarda TÜFE enflasyonunun Yİ-ÜFE enflasyonuna yakın çıktığını söyleyen Çam, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Haziran ayında kısıtlamaların kalkmaya başlaması ile piyasadaki fiyatlar kontrolden çıkmış, resmi makamlar da bu kervana katılmakta sakınca görmemiştir.

Yılbaşına göre dolardaki artış % 17, Haziran’ın son günü elektrik fiyatındaki artış % 15, doğalgazda % 12, Ankara’da ekmek fiyatındaki artış % 17’dir.

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri bir yana bırakılsa bile yılbaşına göre toplam fiyat artışlarında tek haneli tek bir rakam bulunmamaktadır.

Anlaşılan düzenli aralıklarla fiyatları hükûmet tarafından belirlenen alkollü içecekler ile tütün fiyatlarında Haziran ayındaki % 0.01’lik düşüş, Haziran ayı enflasyonunu sarhoş etmiştir.”

“HEDEF TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ Mİ?”

Halen yaklaşık 700 bin kamu işçisi adına 2021-2022 yılları için toplu iş sözleşme pazarlıkları devam etmekte, kamu işçileri hükumetin karşı teklifini beklemektedir.

Ağustos ayında da yaklaşık 3 milyon 250 bin memur için 2022-2023 yıllarını kapsayacak memur toplu sözleşme pazarlıkları başlayacaktır.

TÜİK’in, toplu pazarlık dönemlerinde iktidara nefes aldırmak için enflasyon oranları ile oynamayı kendine görev biçmesi kabul edilemez.” (Haber Merkezi)

