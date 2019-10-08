“Açıklamalar gerçeği yansıtmıyor”

Çorum Belediyesi’nin şirketlerine ecrimisil olarak 991.527 lira ve durak katılma bedeli adı altında 420 bin lira olmak üzere toplamda 1.411.527 lira ücret tahakkuk ettirdiğini kaydeden Ballı, “İhalenin feshi sonucu ödenen 1 milyon TL ile birlikte şirketimize fatura edilen tutar 2.411.527 liradır” ifadelerini kullandı.

Çorum Ulaş Taşımacılık İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş ve Hitit Ulaş Taşımacılık İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş ile ilgili uygunsuz bir ihale yapıldığı, firmaya özel ihale edildiği şeklinde ifadelerin gerçeği yansıtmadığını anlatan Ballı, şu açıklamayı yaptı:

“Çorum Ulaş A.Ş 2007 yılında kurulmuş ve 2007 yılından bu tarafa Çorum halkına en iyi hizmeti verebilmek için gayret içinde olan Çorumlu ortaklardan oluşan bir firmadır. 2007 yılında 10 yıllığına Çorum şehir içi özel toplu taşına işini belediye tarafından açılan ihalede almıştır ve 10 yıl BMC marka araçlarla hizmet etmiştir. Bu alınan ihale 01.07.2018 tarihinde sona ermiş ve belediye tekrar 10 yıllığın kamuya açık olarak toplu taşıma işini ihale etmiştir. İhale tekraren ihaleye katılan firmamızda kalmıştır. İhale şartlarından olan 50 adet sıfır km araç firmamız tarafından Çorum halkımızın hizmetine sunulmak için şehrimize getirilmiştir bu süreçte ülkemizde sıkıntılı ekonomik bir süreç başlamış faiz oranları ve dövizde ciddi bir artış olmuştur. Bunun yanı sıra ücretsiz yolcu sayıları da taşınan toplam yolcu sayısının yaklaşık 3/1’ine yükselmiştir. Akaryakıt ve diğer maliyetlerin artması da büyük yük getirmiş ve firmamız ihale şartlarında olan bazı şartları yerine getirememiş ve bu nedenle kira şartlarının uyarlanması için dava açmıştır. Ancak davalı belediye dava sonunu beklemeden kira ihalesini fesih etmiş ve 1.000.000 TL tutarındaki teminatımız belediyeye irat kabul edilmiştir ki bu tutar bir yıllık süreçte belediyeye ihaleden dolayı ödenmesi gereken paraya eşdeğerdir.

Otobüs hattı kiralama ihalesinin fesih edilmesi ve teminatın irat kaydedilmesi şirketimiz için büyük sıkıntılara neden olmuştur.

Daha sonra belediye 2 defa daha toplu taşıma işini ihale etmiş ama ihaleye katılan gerçek ve tüzel kişi kimse katılmamıştır. Şirketimiz Çorum halkını mağdur etmemek için yeni ihale yapılıncaya kadar taşıma işini yapmaya devam edilmiştir. Bu süreçte belediye şirketimize ecrimisil olarak 991.527 lira ve durak katılma bedeli adı altında 420.000 TL olmak üzere toplamda 1.411.527 TL ücret tahakkuk ettirmiştir. Bu da yetmiyormuş gibi ayrıca Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştır. İhalenin feshi sonucu ödenen 1 milyon TL ile birlikte şirketimize fatura edilen tutar 2.411.527 TL’dir.

Belediye 3. defa toplu taşıma işini ihaleye çıkartmış ve şirketimiz Hitit Ulaş A.Ş ihaleye katılmıştır. Başkada katılımcı olmaması sonrasında ihale şirketimizde kalmıştır. Açık şeffaf ve her isteklinin girebileceği ihalenin şirketimizde kalması sonrasında bu şekilde bir değerlendirme bizleri üzmüştür.

İhaleyi alan Hitit Ulaş İnş.Taşımacılık A.Ş yi ihaleyi almak için belediye yetkililerince kurdurulduğu iddiası yanlış bir bilgilenmedir. Daha önce bir davaya konu olan şirket ise Hitit Ulaş İnş. Taşımacılık A.Ş.’nin dışındaki bizim yönetim kurulumuzdan önceki dönemde kurulmuş başka bir şirkettir.

Çorum’da toplu taşıma ücretlerine en son Ocak 2018 tarihinde zam yapılmış yaklaşık 2 yıldır bilet fiyatlarına zam yapılmamıştır. Akaryakıttan servise işçi maliyetlerinden diğer giderlere % 60’ın üzerinde zam gelmiştir. Hizmetteki kalitemizi artırmak ve işin sürekliliği için zam talep etmemiz doğal karşılanmalıdır.” (Haber Merkezi)