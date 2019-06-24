“Açıklamalar art niyetli”

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Haziran 2019 Cuma günü saat 16.00’da Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda gerçekleştirilmesi planlanan Hitit Üniversitesi Mezuniyet Töreni’nin, aynı tarih ve saatte fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının bölüm ve programlarında ilk üçe giren öğrencilerin katılımıyla üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde düzenlendiği, bu değişiklik nedeniyle resmi törene iştirak edemeyecek olan öğrencilerin mezuniyet heyecanını yaşayabilmeleri adına eğitim birimlerince de öğrenci, aile ve öğretim elemanı buluşmasına imkân tanıyan etkinlikler yapıldığı kaydedildi.

Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarının birlikte düzenlediği etkinliklerin, Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda aynı tarihte 7. Uluslararası Katılımlı Ulusal Anorganik Kimya Kongresi olduğundan açık alanda yapıldığının belirtildiği açıklamada, açık alanda resmi tören mahiyeti olmayan ve ailelerin mezun öğrencileri ile dağınık bir şekilde vakit geçirmelerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikler dolayısıyla Hitit Üniversitesinin ve çalışmalarıyla toplum nazarında teveccüh kazanmış, bir akademisyenin yıpratılmak istenmesine anlam verilemediği dile getirildi.

Milletin istiklal ve istikbalinin ebediyen sembolü olarak yegâne varlığı olan İstiklal Marşı’nın bu haberlere bir dayanak oluşturmasının da ayrıca üzüntü kaynağı olduğunun belirtildiği açıklamada, “Resmi olmayan ve dağınık bir şekilde icra edilen bir etkinliği vasıta edip adeta çamur atalım da izi kalsın anlayışı milletimizin birliğine ve bütünlüğüne ne kadar hizmet edecektir? Ta ki zikredilen Meslek Yüksek Okulu’nca bugüne kadar milletimizin birliğine ve beraberliğine dair şanlı tarihimizi anlatan ve aktaran onlarca program yapıldığı, ismi zikredilen Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Zekeriya Işık Hocamızın da yer, mekan ve zaman gözetmeden Mehmet Akifler yetişsin diye onlarca konferans ve seminer verdiği tüm kamuoyunun şahitliği ile bilinmektedir. Söz konusu etkinlikle ilgili yapılan eleştirilerde amacın üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğu açıktır. Ömrünü milli ve manevi değerleri yüceltmeye hasretmiş bir akademisyen ve sivil toplum önderine karşı art niyetli değerlendirmeleri makul olarak değerlendirmek mümkün değildir.

Tüm bu sözler minvalinde İnsani Değerler Platformu olarak toplum nazarında yeri olmayan, art niyetli, mesnetsiz, üniversitemizi ve Zekeriya Işık Hocamızı hedef gösteren söylemleri toplum vicdanına sevk ediyoruz. Ülkemizde ismi olan ne kadar STK ve gönüllü teşebbüs varsa bunları ayrıştırıcı değil birleştirici olmaya, ithamlarla değil hizmetler üretmesiyle kamuoyunda yer edinmeye davet ediyoruz” denildi. (Haber Merkezi)