Son Dakika

Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı, 5-6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi.

Güncel 01.12.2020, 11:32 01.12.2020, 12:57
95
Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 01 Aralık 2020
İmsak 06:07
Güneş 07:37
Öğle 12:34
İkindi 14:59
Akşam 17:21
Yatsı 18:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@