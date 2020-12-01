Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığı, 5-6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi.
Güncel 01.12.2020, 11:32 01.12.2020, 12:57
95
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:
"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 01 Aralık 2020
|İmsak
|06:07
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:34
|İkindi
|14:59
|Akşam
|17:21
|Yatsı
|18:46