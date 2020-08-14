Açık hava sinema etkinliği başlıyor 

Sıcak yaz akşamlarına keyif katmayı amaçlayan açık hava sinema günleri başlıyor. “Millet Bahçesi’nde Sinema Akşamları” adı altında düzenlenecek etkinlikte birbirinden güzel filmler açık havada izleyicisiyle buluşacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, iki gün sürecek olan etkinliğe tüm Çorumluları davet etti.

Buna göre bugün saat 21.30’da “Neşeli Günler”; yarın saat 21.30’da ise “Türk İşi Dondurma” isimli filmler izleyiciyle buluşurken, etkinliğe katılan tüm Çorumlulara mısır ve gazoz ikramı yapılacağı açıklandı.



(Haber Merkezi)

